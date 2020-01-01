В областной больнице в Голышманово проводят высокотехнологичные операции

Врач акушер-гинеколог областной больницы №11 п. Голышманово Людмила Зауташвили провела более 400 плановых операций на органах женской половой сферы. Тщательное обследование и подготовка позволяют свести к минимуму возможные риски.

Лапароскопические стойки поступили в медучреждения муниципальных образований Тюменской области по программе модернизации здравоохранения. Технологии малоинвазивной хирургии успешно освоили и применяют хирурги, но высокотехнологичные операции в сфере гинекологии в сельских лечебных учреждениях — явление редкое.

Людмила Зауташвили прошла курсы повышения квалификации в Центре лапароскопии в Казани. Первую высокотехнологичную операцию сделала в марте 2016 года. С того времени гинеколог щадящим способом лечит женское бесплодие, осложнения хронических заболеваний половой сферы, удаляет доброкачественные образования органов малого таза и миоматозные узлы тела матки, прерывает малоинвазивным вмешательством внематочную беременность. Также методом гистерорезектоскопии, без нарушения целостности стенок матки, удаляет полипы эндометрия и гиперпластические процессы, пишет "Тюменская область сегодня".

По словам Людмилы Зауташвили, наиболее сложной хирургической процедурой является миомэктомия — это новейший способ по удалению миоматозных узлов. Главный женский орган - матка - сохраняется, операция проходит малотравматично, наступает быстрое восстановление женщины. Среди прооперированных пациенток жительницы не только Голышмановского городского округа, но также Омутинского, Аромашевского и Юргинского районов.