Автобус номер 20 принесет тюменцам удачу

По тюменской традиции, 1 января нужно проехать в автобусе, номер которого совпадает с цифрами наступившего года. В 2020 году счастливым маршрутом станет номер 20.
Согласно поверью, тот, кто 1 января 2020 года станет пассажиром автобуса № 20, весь год будет удачлив: в автобусе всегда будут свободные места, а маршрут будет приезжать именно в тот момент, когда вы пришли на остановку. Кондукторы "двадцатки" в первый день нового года вместе с билетами будут дарить календари и новогоднее настроение, сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.
Автобусный маршрут №20 в Тюмени существует 28 лет. По нему можно проехать через центр города от железнодорожного вокзала до остановки "Автобаза №100". Общая протяженность маршрута – 23 км.
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