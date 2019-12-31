Тюменцы выбрали, какие территории надо благоустроить в первую очередь

На портале "Я решаю!" прошло рейтинговое голосование по определению общественных территорий Тюмени, которые предлагается благоустроить в 2021 году. Всего для голосования было предложено 95 общественных территорий: в Центральном административном округе Тюмени — 25, в Восточном округе — 23, Ленинском округе — 27, Калининском округе — 20.

Тюменцы могли выбрать, какой сквер, парк, площадь или бульвар требует благоустройства в первую очередь. Всего за период голосования жителями Тюмени был отдан 1 851 голос.

"Определен победитель: в первую очередь в 2021 году подлежит благоустройству парк Заречный по ул. Щербакова (2 этап), за него отдано 115 голосов. Далее расположились: сквер Железнодорожников (103 голоса), сквер Восточный с прилегающей озелененной территорией по ул. 30 лет Победы, 95/2 (95 голосов), сквер Славянский (89 голосов)", — сообщили в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

С результатами голосования можно ознакомиться по ссылке.