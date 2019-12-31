С 1 января в Тюменской области проиндексируют тарифы на пригородные перевозки

В соответствие с постановлением правительства Тюменской области, с 1 января 2020 года тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории региона устанавливается в размере 26 рублей за поездку на расстоянии до 5 км, 30 рублей – 6-15 км, 49 рублей – 16-25 км, 75 рубля – 26-35 км, 77 рублей – 36-55 км, 99 рубля – 56-65 км, 133 рубля – 66-85 км, 146 рублей – 86-115 км, 148 рублей – 116-135 км, 224 рубля – 136-200 км.

Стоимость проезда в границах "Единой тарифной зоны" (участок следования пригородных поездов от станции Утяшево до станции Войновка включительно в Тюмени) устанавливается в размере 26 рублей.

Стоимость проезда на маршруте Тюмень – Тобольск устанавливается в размере 740 рублей для проезда в вагоне 1 класса (ранее 718 рублей), 480 рублей для проезда в вагоне 2 класса (ранее 466 рублей), 370 рублей – в вагоне 3 класса (без указания мест, ранее 359 рублей).

Индексация тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении проводится ежегодно с учетом инфляционных процессов.