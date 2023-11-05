Тюмень в пятый раз приняла участников железнодорожного круиза "В Сибирь"

Фото Агентства туризма и продвижения Тюменской области

Утром в субботу на жд-перроне в Тюмени чаем, конфетами и радушными приветствиями встречали 80 жителей Москвы и Подмосковья - участников пятого по счету железнодорожного круиза "В Сибирь".

В течение двух дней туристы побывают на термальных источниках, обзорных экскурсиях в Тюмени и Тобольске, посетят основные музеи региона, Абалакский монастыть и тематический парк "Тобол". В поездке у них также есть возможность прогуляться с экскурсией по Казани и Перми.

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Железнодорожный круиз "В Сибирь" - это большое приключение на шесть дней, Тюмень Тобольск — его самые яркие элементы. Реализуют проект компания "РЖД Тур" и Тюменская область. Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов, отметил, что с каждым разом желающих прокатиться таким образом в поезде до Тюмени становится все больше, спрос уже превысил предложение.

"Каждый железнодорожный круиз заканчивается большой анкетой для каждого участника. С результатами опроса нас знакомят для того, чтобы с каждым разом программа была все насыщеннее и интереснее. Все туристы всегда на сто процентов отмечают качество экскурсоводов — они профессиональные и могут очень хорошо рассказать о наших городах. С точки зрения объектов, больше всего привлекает посещение комплекса "ЛетоЛето", музей Распутна и архитектура Тобольского кремля", - рассказал Дмитрий Пухов.

Следующих гостей регион ждет на новогодние праздники и в три раза большое - около 240 человек. В отличие от предыдущих, которые приезжали в отдельных вагонах в составе обычного поезда, для январских путешественников запустят целый поезд "В Сибирь" с рестораном и баром.