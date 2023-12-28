Россияне в 2023 году на путешествия потратили больше денег

Рост объема платежей клиентов банка в сфере туристических услуг в этом году составил 12%, а число транзакций увеличилось на 7%, сообщает пресс-слжуба ВТБ.

"Увеличение числа платежей за туристические услуги, экскурсии, посещение достопримечательностей и билеты на поезда дальнего следования подтверждает рост популярности внутреннего туризма", - прокомментировала результаты заместитель руководителя департамента транзакционного бизнеса ВТБ Яна Тимофеева.

Анализ трат по картам показал, что количество платежных операций в туристических агентствах за организованные туры и экскурсии возросло в 2023 году на 17%, а сумма - на 12%. В течение последних двух лет эти показатели увеличились на 64% и 42% соответственно.

Расчетов на туристических объектах и выставках в 2023 году стало больше на 12% по количеству и 10% по объему. За последние два года этот показатель удвоился.

Количество платежей россиян - клиентов ВТБ за приобретение авиабилетов и железнодорожных билетов увеличилось в 2023 году на 2%, объем платежей вырос на 11%.

Россияне стали больше передвигаться на железнодорожном транспорте. В 2023 году держатели банковских карт совершили более 7 млн дальних железнодорожных поездок и более 1 млн перелетов.

За год количество платежей клиентов ВТБ за дальние железнодорожные пассажирские перевозки увеличилось на 4%, а их объем - на 20%. В то же время, расчеты в авиакомпаниях уменьшились на 7%, а их общая сумма практически не изменилась (увеличение на 1%).