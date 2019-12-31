Тюменцам рекомендуют добавить в новогоднее меню побольше овощей и предпочесть оливковое масло

Как питаться в новогодние праздники без вреда для здоровья рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Многопрофильного консультативно-диагностического центра Олеся Триодина.

По словам специалиста, следует избегать чрезмерного употребления жирной пищи и алкоголя. Также она сформулировала главное правило праздничного стола — во всем должна быть мера: и в еде, и в напитках.

"Конечно, новогодний стол и правильное питание — это несовместимые понятия. Поэтому можно дать несколько советов, чтобы после таких "гастрономических каникул" чувствовать себя хорошо, — отмечает специалист. — В первую очередь, нужно избегать переедания, потому что оно всегда пагубно, и не только для органов желудочно-кишечного тракта, но и для всего организма. Попробуйте для начала заменить майонезы на "правильные жиры" — оливковое или растительное масло, добавить больше овощей и фруктов. Необходимо также следить за размером порций и стараться не накладывать себе в тарелку всего и побольше. Так мы быстрее получим насыщение. Сократить количество быстрых углеводов — всевозможных пирожных и тортов. А вот после обильного застолья для расходования калорий следует больше гулять на свежем воздухе и заняться активными видами спорта, например, встать на лыжи или коньки. Ну и конечно, стоит ввести некоторые ограничения в употреблении алкогольных напитков. Помните все должно быть в меру".

Во избежание алкогольной интоксикации следует контролировать употребление горячительных напитков и ни в коем случае не употреблять их натощак. Гастроэнтеролог также добавила, что особое внимание следует уделить составу, качеству и способу хранения продуктов и готовых блюд.

"Если вы покупаете продукты к новогоднему и рождественскому столу, то в первую очередь обратите внимание на информацию, размещенную на их этикетке, а именно на условия хранения и сроки годности, – советует доктор. — Главное, помните, приготовленная пища должна храниться не более суток, особенно это касается заправленных майонезом салатов".