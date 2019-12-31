За обстановкой на тюменских дорогах усилят контроль в праздники

В новогодние праздники сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность дорожного движения на федеральных, региональных автодорогах и в населенных пунктах.

"В рождественские каникулы 2019 года в регионе был зафиксирован всплеск дорожной аварийности, тогда за первую декаду января произошло 68 ДТП, в которых погибли 12 и ранены 104 человека. При этом 7 ДТП спровоцировали пьяные водители, 3 ДТП – лишенные права управления транспортом за нетрезвое вождение, 20 аварий произошло из-за нарушения правил проезда перекрестков, 8 – из-за выезда на встречную полосу, 12 – по причине превышения скоростного режима", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

На федеральных автодорогах будет усилен контроль за соблюдением автомобилистами скоростного режима, нарушений, связанных с опасным выездом на встречную полосу и управлением транспортом в нетрезвом состоянии.