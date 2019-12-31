Тюменские школьники проведут зимние каникулы активно

Фото Дмитрия Сиялова

Школьники Тюменской области ушли на зимние каникулы. На эти две недели для них приготовлено множество мероприятий, чтобы дети и подростки весело проводили досуг, занимались спортом и другими полезными делами.

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова приглашает ребят в кинотеатр "Новогодний эфир", который открыт по воскресеньям до 12 января. Здесь будут показывать советские и современные фильмы и мультфильмы. Детей и их родителей ждут также на мастер-классы по изготовлению игрушек, сувениров, глиняной посуды и других самоделок. Проводятся и экскурсии по праздничному городу, сообщили в департаменте культуры Тюменской области.

Серию мероприятий организует Областная научная библиотека имени Д.И. Менделеева. 3 января состоится игровая программа "Этот сказочный, волшебный Новый год!", которая познакомит всех желающих с историей, обычаями и традициями новогоднего праздника в России. 5 января пройдет программа "Новогодняя история". Участникам в игровой форме расскажут, как сложилась традиция новогоднего праздника с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В Детской библиотеке им. К.Я. Лагунова 3, 4, 6 и 8 января для ребят от шести лет будет работать библиостудия "Нескучайка".

Обширная программа спектаклей и новогодних представлений запланирована в праздники от Тюменского концертно-театрального объединения: спектакли, мюзиклы и представления идут в ДК "Нефтяник", Тюменской драматическом театре, Театре кукол. Сказки для детей разного возраста подготовил и молодежный театр "Ангажемент".

А на площади 400-летия Тюмени каждый день до 15 января с 15:00 до 19:00 жителей и гостей города ждут в Резиденции Деда Мороза.