Ресторан "Gold City" предлагает тюменцам забронировать свободные даты выпускных

Фото: GoldCity

Выпускной вечер – одно из самых важных событий в жизни школьников. Именно в этот момент ребят переступают порог во взрослую жизнь. Организация торжества такого уровня, чтобы осталась в памяти на всю жизнь, столь же важна, как и получение хороших оценок на госэкзаменах.

Организовать и спланировать всё до мелочей поможет ресторан "Gold City". Удобное расположение заведения, изысканный интерьер и богатый выбор блюд в меню впечатлит даже самого искушенного гурмана и избалованного гостя.

На выбор гостям предложат блюда узбекской, кавказской, европейской и итальянской кухонь. В заведении возможно разместить до 400 гостей. К вашим услугам удобная парковка, большие залы на первом и втором этажах, отдельный домик-чайхана на 50 человек, светомузыка и другие удобства.

Кроме того, площадь залов позволяет от души потанцевать и сделать веселые и запоминающиеся фотографии. Светомузыка, богатый интерьер, зажигательная музыка – всё это надолго запомнится гостям.

Заведение расположено в живописном уголке города Тюмени, по адресу улица Республики, 281. Интерьер ресторана представлен в классическом, выдержанном стиле.

Забронировать столики и уточнить все интересующие подробности можно по телефону 8 (3452) 68-97-97. Ресторан “Gold City” сэкономит ваше время и деньги!