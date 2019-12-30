В Тюменской области потребление шампанского в новогодние праздники выше среднероссийского

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Рейтинг регионов по популярности шампанского в новогодние праздники представило РИА Новости. Тюменская область занимает в нем 19-ю строчку.

Результаты исследования свидетельствуют, что цифры по покупкам игристого вина на празднование Нового года кратно отличаются у регионов-лидеров и регионов из нижней части списка. В среднем в России за зимние праздники люди выпивают примерно по два бокала шампанского. При этом в 30 регионах потребление выше среднероссийского, в их числе и Тюменская область. В нашем регионе на человека приходится 2,47 бокала шампанского, выпитого в новогодние праздники. В среднем по России — 2,14.

Лидером по потреблению в Новый год шампанского стал Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает примерно 4,3 бокала. На другом полюсе рейтинга расположились республики Северного Кавказа. Причем в двух из них — Ингушетии и Чечне — потребление почти нулевое.