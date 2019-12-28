Центр Тюмени объединит единый архитектурный образ

Источник фото: Афиша Тюмень

В 2020 году в Тюмени продолжится работа над проектом "Архитектурный образ региона". Так, концепция центральной части Тюмени должна объединить в единое пространство набережную Туры, лог Тюменки и исторический центр.

Как рассказала директор Института архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета (ТИУ) Светлана Капелева, работа над проектом началась в 2017-2018 годах с масштабных исследований по 76 общественным пространствам городских и сельских населенных пунктов. Коллективно было разработано более 30 концепций, 17 из которых получили высокие оценки на профессиональных международных и российских конкурсах. В 2019 году преподавателями, специалистами и студентами было исследовано 56 исторических поселений Тюменской области, девять территориально-общественных пространств в Тюмени и Тюменской области, разработано 25 пилотных проектов по реконструкции среды исторических поселений, представлено три проектных предложения по организации туристских маршрутов, разработано семь карт для атласа культурного наследия Тюменской области, а также четыре программы использования культурного наследия исторических поселений. Один из наиболее значимых и масштабных проектов – это благоустройство улицы Ленина в Тюмени, над которым ведется работа в течение двух лет.

В 2020 году планируется разработка ряда концепций по реновации, реконструкции и благоустройству общественных и жилых пространств исторических сельских поселений, реализация параметрического модульного павильона, оснащенного SMART-технологиями, издание каталогов по благоустройству центральных улиц городов региона и исторического центра Тюмени, разработка Атласа культурного наследия Тюменской области и многое другое, пишет ИА "Тюменская линия".

"Нам бы хотелось разработать единую концепцию центральной части города Тюмени, объединяющую в единое пространство набережную, лог и исторический центр. Также в планах подготовить к изданию макеты атласа Тюменской области по типологии архитектурного наследия и социокультурному наследию. И, конечно же, мы думаем о продолжении выставочной деятельности, организации фестивалей и олимпиад международного и всероссийского уровней", - отметила Светлана Капелева.