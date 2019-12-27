В Тюмени восстановили водоснабжение на пересечении Мельникайте и 50 лет Октября

13:18 27 декабря 2019
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Специалисты Росводоканал Тюмень устранили последствия повреждения водовода в центре Тюмени. Водоснабжение было восстановлено сегодня в 6:40.

"26 декабря около 17 часов при проведении работ строительной организацией был поврежден водовод диаметром 300 мм в районе пересечения улиц Мельникайте и 50 лет Октября. Эти работы потребовали временного ограничения водоснабжения", — сообщили в пресс-службе Росводоканал Тюмень.

Ночью были проведены работы по замене поврежденного участка водопровода.

Теги: водоснабжение
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