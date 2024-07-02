Тюмень помогает Краснодону решить проблему водоснабжения

Специалисты компании "ТюменьБурСтрой" в Краснодоне (ЛНР) продолжают прокладку водовода от Климовского водозабора до магазина "Аверс", с 11 по 28 июня методом горизонтально направленного бурения строители проложили около 2,5 км трубы, осталось еще около километра.

Работы ведутся в рамках соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью и Краснодонским муниципальным округом.

Губернатор Тюменской области Александр Моор: