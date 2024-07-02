Тюмень помогает Краснодону решить проблему водоснабжения

Специалисты компании "ТюменьБурСтрой" в Краснодоне (ЛНР) продолжают прокладку водовода от Климовского водозабора до магазина "Аверс", с 11 по 28 июня методом горизонтально направленного бурения строители проложили около 2,5 км трубы, осталось еще около километра.
Работы ведутся в рамках соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью и Краснодонским муниципальным округом.
Губернатор Тюменской области Александр Моор:
Краснодон меняется. Убедился в этом лично, осмотрел на родине молодогвардейцев объекты, которые реконструируются при поддержке Тюменской области. Сейчас мы активно помогаем решать одну из самых острых проблем – водоснабжение. В месяц на сетях здесь случалось порядка 15 аварий. Тюменские строители методом наклонного горизонтального бурения прокладывают новую ветку. Меняем старые стальные трубы на полиэтиленовые. Работа сложная - грунт каменистый. Уже в августе жители нескольких районов Краснодона будут обеспечены водой с нормальным давлением, без аварийных отключений.
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