Между деревнями Сладковского района за два года проложат 19 км водовода

Фото департамента ЖКХ Тюменской области.

Строительство водовода между деревнями Новоандреевка, Выстрел и Хантиновка Сладковского района Тюменской области начинается в этом году, в общей сложности кампании подрядчику предстоит проложить 19 км труб.

Муниципальный контракт на выполнение работ по итогам аукциона заключен с ООО "Олекс групп".

"Согласно заключенному контракту, подрядчик приступил к работам и завез материал. Строительство будет осуществляться в два этапа: первый этап в этом году- участок от Новоандреевки до деревни Выстрел, второй этап в 2025 году - участок от Выстрел до Хантиновки. Благодаря данному объекту будет поставляться вода в поселок Маслянский из озера Дядюхино", - сообщили о планах в департаменте ЖКХ Тюменской области.