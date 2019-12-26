Почти 25 тысяч детей получат новогодние подарки от тюменского губернатора

Более 24800 сладких наборов конфет тюменской кондитерской фабрики "Квартет" с добрыми пожеланиями от губернатора Тюменской области Александра Моора в этом году получат дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в замещающих семьях, дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 2 до 18 лет.

Семейный подарок также будет вручен малоимущим многодетным семьям.

Выдача новогодних подарков организована через школы и детсады. Те семьи, где дети не посещают образовательные учреждения, передают подарки через учреждения социального обслуживания по месту жительства. В Тюмени это региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" (тел. 30-26-27) и областной центр реабилитации инвалидов (тел.: 51-79-71, 51-79-72). При себе необходимо иметь паспорт.

По вопросам выдачи подарков в других муниципальных образованиях необходимо обращаться в учреждение социального обслуживания по месту жительства, сообщили в областном департаменте социразвития.