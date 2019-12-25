Тюменцев просят не выбрасывать использованные петарды в мусорные баки

16:40 25 декабря 2019
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Фото: pixabay.com

Как правильно утилизировать елки и пиротехническую продукцию, рассказали в ООО "Тюменское экологическое объединение". Если грамотный способ утилизации новогодних деревьев — вопрос комфорта, то обращение с фейерверками и петардами — вопрос безопасности.

Фейерверк после использования остается горячим. Смешавшись со случайными катализаторами в контейнере для ТКО, он может загореться, что приведет к повреждению бака. Поэтому рекомендуется размещать остатки от него рядом с емкостями для сбора ТКО, а не внутри. 

Праздничные хвойные деревья не нужно оставлять у подъездов и на территории газонов, также не стоит пытаться поместить их в контейнеры. Это может вызвать преждевременное переполнение емкостей или повредить их. Достаточно аккуратно оставить елку у контейнерной площадки. 

"О захламлении территории переживать не стоит — деревья будут своевременно вывезены спецтранспортом вместе с иными крупногабаритными отходами", — отметили в пресс-службе "ТЭО".

Теги: елки , Новый год , утилизация , фейерверк
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