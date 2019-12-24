Тюменцам напоминают о правилах обращения с пиротехникой

О правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий рассказали в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

В первую очередь — покупать пиротехнику необходимо в специализированных магазинах или секциях магазинов, при покупке проверяйте наличие инструкции на русском языке, убедитесь, что срок годности изделия не истек.

Храните пиротехнику в недоступных для детей местах. В холодное время года пиротехнические изделия желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов температуры они могут отсыреть. Сушить такие пиротехнические изделия на отопительных приборах и при помощи нагревательных приборов запрещается.

Не допускайте детей младше 14 лет к самостоятельному запуску ракет и петард, никогда не наклоняйтесь перед коробкой при запуске, выйдите за радиус опасной зоны после поджога фитиля, не запускайте изделие при сильном ветре. Ракеты и летающие пиротехнические изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками. Запрещается бросать пиротехнические изделия в огонь, применять пиротехнические изделия в помещении, исключение: бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки, держать работающее пиротехническое изделие в руках, кроме бенгальских огней, хлопушек.

Помните, что запуск пиротехнических изделий должен производиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

За нарушение требований пожарной безопасности, согласно ст.20.4 КоАП РФ на граждан может быть наложен штраф от 2 тыс. до 3 тыс. руб., на должностных лиц — от 6 тыс. до 15 тыс. руб., на юридических лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. руб.