В Тюмени закрывают киоски с фейерверками

Более двух десятков незаконно установленных нестационарных объектов торговли выявлено в областном центре за последнее время, большая их часть — киоски по продаже фейерверков.

"Специалисты департамента земельных отношений и градостроительства проводят осмотры земельных участков, в ходе которых устанавливается наличие или отсутствие прав пользования. При отсутствии обязательных документов владелец нестационарного торгового объекта оповещается о необходимости самостоятельного демонтажа объекта и освобождения земельного участка. Если этого не происходит, то объект в кратчайшие сроки демонтируется и вывозится, а владельца ждут серьезные штрафы", — рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

За последние дни в Тюмени демонтировали и вывезли три киоска. 30 lдекабря убран временный объект "Фейерверки" в районе улицы Советской, 97. Остальные организаторы точек намерены самостоятельно принять меры и убрать самовольно установленные киоски.