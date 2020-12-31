МЧС напоминает тюменцам о безопасном обращении с фейерверками

В новогоднюю ночь и зимние каникулы в Тюмени традиционно возрастает количество запускаемых фейерверков. В МЧС напоминают: чтобы праздник не обернулся трагедией, важно покупать пиротехнику исключительно в специализированных магазинах, а также соблюдать все правила безопасности.

Как сообщили в управлении МЧС России по Тюменской области, доверять стоит торговым точкам, которые имеют лицензию на продажу фейерверков. При покупке следует обратить внимание на упаковку: она должна быть сухой и без повреждений. Продавец обязательно расскажет о правильном хранении, транспортировке и использовании приобретаемого товара.

Перед запуском нужно тщательно выбрать место, с которого будет запущен фейерверк. Сделать это стоит заранее и в светлое время суток, чтобы избежать деревьев, проводов и других преград рядом. Нужно учитывать безопасное расстояние для зрителей, которое указано производителем в инструкции. Нельзя зажигать пиротехнику в руках или наклоняться над ней. После того, как все залпы запущены, стоит подождать 10 минут и только потом подойти к месту залпа и навести порядок на площадке.

Столько же времени нужно ждать, если изделие не сработало. После того, как ты убедился, что фейерверк не представляет опасности, утилизируй его. Пиротехнику уничтожают, поместив в воду на сутки. После этого изделие можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать его.