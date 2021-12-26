Два фейерверка запустят в Голышманово в Новогоднюю ночь

10:29 26 декабря 2021
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pixabay.com

Власти Голышмановского округа запустили в социальных сетях голосование по времени запуска новогоднего фейерверка. Было предложено два варианта: в 19 часов 31 декабря и в час ночи первого января. Голоса разделились, поэтому было принято решение устроить два салюта.

Администрация учла мнения и тех, кто хотел полюбоваться салютом вместе с детьми и тех, кто высказался за сохранение традиции. Жители округа смогут проводить уходящий год на центральной площади посёлка Голышманово 31 декабря. В шесть часов вечера там стартует праздничная концертно-развлекательная программа, а следом – мини-салют. Залпы основного фейерверка традиционно прогремят в час ночи первого января 2022 года.

Принятое решение голышмановцы поддержали в соцсетях одобрительными комментариями, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

Теги: голосование , Новый год , фейерверк
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