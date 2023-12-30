Можно ли в Тюменской области запускать фейерверки

Сотрудники МЧС рассказали, где и как можно запустить фейерверки официально и без опасных последствий.
Всего по области 97 таких точек, из них 55 – в Тюмени. Весь перечень таких мест можно найти на сайте регионального МЧС России.
Торговые точки по продаже пиротехники находятся под особым присмотром спасателей.
"Перед покупкой потребуйте у продавца сертификат пиротехнического изделия. Основное правило безопасности – не использовать такие изделия в помещениях, только на улице с соблюдением всех правил безопасности", - рассказал Максим Шатунов, заместитель начальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тюменской области.
Фейерверки и другие пиротехнические изделия нельзя поджигать вблизи зданий, линий электропередачи, деревьев и автомобилей, уточняет Вслух.ру.
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