Жильцов тюменских аварийных домов ждут на прием

Завтра, 24 декабря, прием граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными, проведут прокурор Ленинского округа Тюмени Алексей Андриянов и заместитель главы Тюмени Павел Перевалов. Тюменцы смогут обсудить вопросы качества оказания коммунальных услуг.
Прием будет организован в Управе Ленинского округа администрации г. Тюмени (ул. Мельникайте, 74) с 17 до 18 часов. Доводы обращения рекомендуют изложить заранее в письменной форме.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, все заявления будут проверены, при наличии оснований — приняты меры прокурорского реагирования.
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