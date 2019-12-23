В Тюменском районе подвели итоги конкурса по благоустройству

Фото из группы "Наш Столичный | Тюменский район" ВКонтакте (архив)

Итоги традиционного конкурса по благоустройству объявили в Тюменском районе в преддверии празднования Нового года. Победители получили денежную премию, которую они смогут потратить на наведение красоты и чистоты своих территорий.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, среди территорий с численностью населения более 5,5 тысячи человек в тройке призеров оказались поселок Боровский, Каскаринское и Московское муниципальные образования. Среди сел, где живут от 2,5 до 5,5 тысячи человек, лидерами признаны Горьковское, Мальковское и Чикчинское МО. Из небольших поселений жюри отметило Каменское, Нижнепышминское и Наримановское муниципальные образования.

Член конкурсной комиссии, председатель районной думы Валентин Клименко рассказал, что в благоустройстве участвуют и ветераны, и молодежь, и депутаты, и отдельные семьи. Конкурсанты подходят к делу творчески, предпочитая покупным украшениям сделанные своими руками. В ход идут и металл, и дерево, и даже снег. Заслуженные награды получили руководители территорий, которые не только лучше остальных украсили свои населенные пункты, но и в течение всего года уделяли максимум внимания чистоте улиц и дворов.

Глава Тюменского района Светлана Иванова на торжественной церемонии награждения подчеркнула, что красоту и порядок в населенных пунктах муниципалитета нужно поддерживать круглый год, ведь в таком селе всегда хочется жить и работать.

Отдельные награды получили юные жители Тюменского района, которые участвовали в конкурсе елочных игрушек. Авторы лучших работ получили призы от главы района. Кроме того, продолжается фотоконкурс "Тюменский район встречает Новый год", который продолжится в социальных сетях до конца года.