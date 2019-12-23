В Тюменском районе подвели итоги конкурса по благоустройству

Итоги традиционного конкурса по благоустройству объявили в Тюменском районе в преддверии празднования Нового года. Победители получили денежную премию, которую они смогут потратить на наведение красоты и чистоты своих территорий.
Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, среди территорий с численностью населения более 5,5 тысячи человек в тройке призеров оказались поселок Боровский, Каскаринское и Московское муниципальные образования. Среди сел, где живут от 2,5 до 5,5 тысячи человек, лидерами признаны Горьковское, Мальковское и Чикчинское МО. Из небольших поселений жюри отметило Каменское, Нижнепышминское и Наримановское муниципальные образования.
Член конкурсной комиссии, председатель районной думы Валентин Клименко рассказал, что в благоустройстве участвуют и ветераны, и молодежь, и депутаты, и отдельные семьи. Конкурсанты подходят к делу творчески, предпочитая покупным украшениям сделанные своими руками. В ход идут и металл, и дерево, и даже снег. Заслуженные награды получили руководители территорий, которые не только лучше остальных украсили свои населенные пункты, но и в течение всего года уделяли максимум внимания чистоте улиц и дворов.
Глава Тюменского района Светлана Иванова на торжественной церемонии награждения подчеркнула, что красоту и порядок в населенных пунктах муниципалитета нужно поддерживать круглый год, ведь в таком селе всегда хочется жить и работать.
Отдельные награды получили юные жители Тюменского района, которые участвовали в конкурсе елочных игрушек. Авторы лучших работ получили призы от главы района. Кроме того, продолжается фотоконкурс "Тюменский район встречает Новый год", который продолжится в социальных сетях до конца года.
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