Тюменцам с аллергией стоит внимательно выбирать новогоднюю елку

Тюменцам, склонным к аллергии, следует щепетильно выбирать новогоднюю елку. Врачи предупреждают, что даже привычные вещи могут таить в себе опасность и вызвать аллергическую реакцию.

Врач-аллерголог Вероника Долженко отмечает, что в новогодние праздники тюменцы потребляют большое количество различных сладостей, цитрусовых, которые могут вызвать обострение аллергического заболевания. Как оказалось, опасность может таить в себе и обычная ёлка.

"Если это живое дерево, то у аллергиков и особенно тех, у кого есть аллергия на цветение растений, может быть чувствительность на хвойные породы деревьев. Ими очень часто украшают дом к Новому году. Поэтому, если у ребёнка есть настроенное аллергическое заболевание, чувствительность к растениям, то лучше сделать выбор в пользу искусственного символа праздника", — рассказала она.

По словам специалиста, особенно не стоит рисковать тем, у кого имеется аллергия на кедровые орехи. Они как раз являются перекрёстными пищевыми продуктами, которые могут стать дебютом для проявления аллергии.

Однако искусственную елку тоже выбирать нужно с умом. Ее могли обработать химикатами или хранить в ненадлежащих условиях. Поэтому при приобретении таких деревьев, гирлянд или игрушек следует обязательно их промыть, протереть и просушить, чтобы на них не осталось плесневых грибков и пылевых клещей, пишет "Мой портал".