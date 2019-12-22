Тюменские школьники посетят главную ёлку страны

Общероссийскую новогоднюю елку проведут 25 декабря в Государственном Кремлевском дворце для школьников из всех регионов России. Главную елку страны посетят 113 юных тюменцев.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в состав делегации вошли школьники в возрасте от 8 до 13 лет – это отличники, победители и призеры конкурсов и олимпиад, активисты общественных объединений, дети из многодетных, замещающих семей, дети военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, участников боевых действий из городов и сел юга региона.

Участников всероссийского праздника отбирали на конкурсной основе. В муниципалитетах были созданы комиссии, в состав которых вошли представители органов управления образованием, молодежной политики, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты, органов внутренних дел.

В Москве тюменских школьников ждет насыщенная культурная программа: ребята побывают на обзорной экскурсии по территории Московского Кремля, а также познакомятся с историей государства в музее "Государев двор в Измайлово". Делегацию будут сопровождать педагоги, медицинские работники, сотрудник правоохранительных органов.