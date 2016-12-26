Больше сотни школьников Тюменской области отправились на кремлевскую елку

На главной елке страны в Москве сегодня побывают 112 учащихся городских и сельских школ региона.
По результатам конкурса, проведенного муниципальными комиссиями, в делегацию Тюменской области вошли отличники учебы, победители и призеры конкурсов и олимпиад, активисты общественных объединений, дети из многодетных семей, дети военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и участников боевых действий в возрасте от 8 до 14 лет.
Помимо праздника в Кремлевском дворце, тюменских школьников ожидает обзорная экскурсия по Москве и посещение музея Измайловского Государева двора.
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