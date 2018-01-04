Школьницы из Исетского района побывали на главном новогоднем представлении страны

20:52 03 января 2018
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lawforpeace.ru
| Фото: lawforpeace.ru

Аня Кладовикова из Шорохово и Елизавета Башкирова из Солобоево Исетского района стали участницами главного новогоднего представления в России – Кремлевской елки.

Весёлые хороводы и танцы у новогодней красавицы-ёлки и добрая Новогодняя сказка проходили на главной сцене Государственного Кремлёвского дворца в Москве.

Школьницы из Исетского района заслужили путевки на новогоднее представление в российской столице. Они не только отличницы учёбы, но и активные участницы районных и областных конкурсов, научно-исследовательских конференций, призёры спортивных соревнований и фестиваля ГТО, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Теги: Исетский район , кремлевская елка , школьники
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