Школьницы из Исетского района побывали на главном новогоднем представлении страны

Аня Кладовикова из Шорохово и Елизавета Башкирова из Солобоево Исетского района стали участницами главного новогоднего представления в России – Кремлевской елки.

Весёлые хороводы и танцы у новогодней красавицы-ёлки и добрая Новогодняя сказка проходили на главной сцене Государственного Кремлёвского дворца в Москве.

Школьницы из Исетского района заслужили путевки на новогоднее представление в российской столице. Они не только отличницы учёбы, но и активные участницы районных и областных конкурсов, научно-исследовательских конференций, призёры спортивных соревнований и фестиваля ГТО, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".