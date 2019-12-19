Тюменцам напоминают о штрафах за незаконную рубку деревьев

В Тюменской области ведется патрулирование лесов — специалисты лесной отрасли совместно с правоохранительными органами следят за сохранностью хвойных молодняков в предновогодний период. Утверждены маршруты патрулирования — всего не менее 480 рейдов

Тюменцам напоминают, что незаконная рубка хвойных деревьев, совершенная в ноябре–январе, является существенным нарушением. В соответствии со статьей 8.28. КоАП РФ "Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан" влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Кроме того, нарушитель обязан возместить материальный ущерб. Сумма ущерба за одно срубленное дерево может доходить до 11 тыс. рублей в зависимости от возраста хвойного дерева и категории защитности леса, где дерево было срублено.

Если размер ущерба за незаконно срубленное дерево превысит 5 тыс. рублей, к нарушителю будут применены меры уголовной ответственности в соответствии со статьей 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". Ответственность по этой статье предусматривает штраф в размере до 3 млн рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 4 до 5 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет.