В лесах у Муллашей расчищают деляны под новые сосны

Леса по направлению к деревне Муллаши в Тюменском районе сильно пострадали в пожарах 2021 года, большое количество деревьев погибло, сейчас проводятся санитарные рубки, после которых будет высажен новый лес, сообщили в департаменте лесного комплекса ТО.

Погибшие и поврежденные деревья быстро становятся очагом распространения вредителей, которые заражают здоровый лес, поэтому санитарные рубки необходимы.

"В данном случае рубка деревьев − мера вынужденная. Лес сильно поврежден после пожаров. Большая часть заражена короедами. В настоящее время на этом участке проводятся работы по расчистке и подготовке дальнейших лесокультурных мероприятий. 14 мая здесь будет проходить посадка сеянцев сосны в рамках Международной акции "Сад Памяти". Принять участие в акции могут все желающие тюменцы и жители области", - сообщил директор департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

В отношении санитарных мероприятий реализован механизм максимальной публичности. Все мероприятия выполняются строго по указанным границам. Если после пожара погибла бόльшая часть древостоя, то назначаются сплошные рубки. Тогда убирается древостой полностью чтобы обеспечить процесс восстановления леса на этом участке.

В деплеса отмечают, что на землях лесного фонда Тюменской области ежегодно проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, а также уборка валежника. На площадях, пройденных лесными пожарами, проводятся лесопатологические обследования в целях назначения проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в поврежденных и погибших насаждениях. Обследование площадей, пройденных лесными пожарами в 2021 году, начато ещё прошлым летом и продолжается в текущем году. Эти работы проводятся работниками ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" с участием специалистов филиала ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Тюменской области". Дополнительно был заключен государственный контракт на проведение в 2021 году лесопатологических обследований в Тюменском лесничестве.

После проведения санитарно-оздоровительных мероприятий (выборочных и сплошных рубок) проводятся лесовосстановительные мероприятия, исходя из местных лесорастительных условий.

В прошлом году в рамках Международной акции "Сад памяти" в населенных пунктах и лесном фонде области были высажены сосны, ели, сирени, яблони, рябины в количестве более 130 тысяч штук площадью около 71 га. В мероприятиях приняли участие около 1700 человек.

Мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению с 2019 года проводятся в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства леса является основной целью регионального проекта "Сохранение лесов".