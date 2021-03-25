Жителя Голышмановского округа будут судить за четыре срубленные березы

17:35 25 марта 2021
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя Голышмановского городского округа. Мужчина обвиняется по п. "г" ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере).

По версии следствия, 10 января и 18 января 2021 года, не имея законных оснований для заготовки леса, с использованием трактора и бензопилы мужчина спилил четыре березы в Голышмановском участковом лесничестве. Размер ущерба, причиненного государству, составил более 55 тысяч рубль.

"В связи с тем, что ущерб не возмещен, департаментом лесного комплекса Тюменской области к обвиняемому предъявлен гражданский иск. Уголовное дело направлено в суд", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Теги: рубка леса
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