Жителя Голышмановского округа будут судить за четыре срубленные березы

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя Голышмановского городского округа. Мужчина обвиняется по п. "г" ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере).

По версии следствия, 10 января и 18 января 2021 года, не имея законных оснований для заготовки леса, с использованием трактора и бензопилы мужчина спилил четыре березы в Голышмановском участковом лесничестве. Размер ущерба, причиненного государству, составил более 55 тысяч рубль.

"В связи с тем, что ущерб не возмещен, департаментом лесного комплекса Тюменской области к обвиняемому предъявлен гражданский иск. Уголовное дело направлено в суд", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.