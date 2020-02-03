В Уватском районе незаконно срубили деревья на 700 тыс. рублей

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В районе села Муген организация, выполнявшая работы по расчистке территории, нанесла урон лесным насаждениям. Ущерб лесному фонду оценили в 700 тыс. рублей.

Руководитель проекта, 68-летний житель Новосибирска, поручил рабочим расчистить участок за пределами установленной границ. Были повреждены лесные насаждения общей площадью 0,68 гектар.

О происшествии в полицию сообщил представитель районного лесничества. В отношении руководителя фирмы было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений".