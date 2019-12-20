На жителя Голышманово завели уголовное дело за незаконную рубку сосны для бани

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В Голышмановском лесничестве было обнаружено место незаконной вырубки сосны. Ущерб лесному фонду составил более 39 тысяч рублей. По подозрению в рубке задержали 37-летнего местного жителя.

"Мужчина пояснил, что при строительстве бани ему не хватило несколько бревен. Именно поэтому он поехал в лес и срубил семь сосен", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по по ч.1 ст.260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений", она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.