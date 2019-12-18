На перегоне Тюмень — Войновка обустроили пешеходный переход

В Тюменском регионе СвЖД завершено строительство нескольких современных одноуровневых пешеходных переходов через пути, в том числе на перегоне Тюмень — Войновка в черте города.

Новые переходы оборудованы автоматической световой и звуковой сигнализацией, информирующей о приближении поезда, резинокордовым настилом и системой освещения. Рядом обустроены накопительные площадки с направляющими ограждениями, сделаны лестничные сходы, установлены знаки безопасности. Для обеспечения доступности маломобильных групп населения установлены пандусовые сходы, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Проект реализован за счет инвестиционной программы ОАО "РЖД" по предупреждению травматизма граждан на объектах транспортной инфраструктуры.