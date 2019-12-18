В Тюменской области завершается вакцинация против гриппа

По сведениям Роспотребнадзора, на территории региона против гриппа привито 681 539 человек. Это составило 45,5% от совокупного населения Тюменской области.

"В целом на территории Тюменской области отмечается низкая заболеваемость ОРВИ, поэтому у граждан еще есть возможность привиться против гриппа в частных и государственных медицинских организациях. С 9 по 15 декабря заболеваемость ОРВИ в регионе ниже эпидемического порога на 29,8%", — отмечают в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

По результатам мониторинговых исследований за циркуляцией вирусов от больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы негриппозной этиологии.