В Тюмени обновился состав городской общественной палаты

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Первое заседание Общественной палаты второго созыва состоялось в Тюмени 17 декабря. В его состав вошли 30 человек. Председателем единогласно избрали Ольгу Загвязинскую, ее заместителем стал Андрей Голоус, а секретарем Общественной палаты - Людмила Могутова.

"Я думаю, что это хорошо, когда появляются новые люди, поскольку, это новые мысли, силы, идеи, – отметил глава города Руслан Кухарук. – И хорошо, когда есть тот костяк, который уже прошел испытания, знающий, как нужно работать, на какие проблемы обратить внимание и поделиться накопленным опытом. Уверен, что и новый состав Общественной палаты будет относиться к тем вопросам, которые заслуживают внимания, также ответственно, беспристрастно и с пользой для наших горожан", – отметил в своем выступлении глава города.

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный предложил членам Общественной палаты продолжить конструктивное сотрудничество на благо города.

"С Общественной палатой депутаты Тюменской городской думы работают очень тесно. Наша общая задача – больше работать вместе и решать вопросы местного значения, которые регулируют нашу жизнь и делают ее комфортнее. Предлагать варианты работы с населением. У нас это с вами достаточно хорошо получается", - подчеркнул Евгений Заболотный.

Председатель думы отметил, что на большинстве заседаний городской Думы VII созыва присутствует руководитель Общественной палаты Ольга Анатольевна Загвязинская. Она часто высказывает свое мнение и так или иначе влияет на решения, принимаемые депутатами.

"Очень хочется, чтобы и другие члены Общественной палаты активно участвовали в нормотворческой деятельности и в деятельности Думы, где мы обсуждаем системные вопросы, касающиеся жизни нашего города", – резюмировал Евгений Заболотный.

Срок полномочий Общественной палаты – три года. В ближайшее время членам палаты предстоит утвердить план работы на 2020 год. Ольга Загвязинская отметила, что отдельное место в нем займет подготовка к празднованию 75-летия Победы.

На включение в состав Общественной палаты города второго созыва поступило 32 заявления. Пять кандидатур граждан утверждены главой города, еще пять – председателем Тюменской городской Думы. Остальных выбирали сами горожане путем голосования на портале "Я решаю!", сообщили в информационно-аналитическим отделе Тюменской городской думы.

Ольга Загвязинская высоко оценила обновленный состав палаты, вратце рассказала о работе первого созыва гродской Общесвенной палаты и перечислила основные направления деятельности на предстоящий год. "Первое время, когда был создан орган, как и всему новому, было трудно. Но, несмотря на это, нам удалось многое сделать. Члены палаты стали активными участниками различных мероприятий, начиная с утверждения бюджета, заседаний и комиссий городской думы, до решения общественных задач. Создание зеленых уголков, развитие территорий, прилегающих к Гилевской роще, открытие сквера имени Дмитрия Карбышева – все это предложения членов палаты. В области общественного транспорта был проведен настоящий переворот и внедрен новый порядок оплаты за проезд. В отрасли медицины были сделаны первые шаги по реабилитации онкобольных. Это сложная тема, над которой нам еще предстоит работать. Конечно, отдельное место в плане работы займет подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Будет сделан большой акцент на реализацию национальных проектов. Отдельное внимание мы уделим сфере жилищно-коммунального хозяйства. В таком профессиональном составе у нас все получится!" - уверена Ольга Загвязинская.