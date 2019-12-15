Тюменские врачи проводят высокотехнологичные операции при поражении сосудов

Нейрохирурги Областной клинической больницы №2 провели сложную высокотехнологичную операцию 43-летнему тюменцу, у которого выявили закупорку тромбом одной из внутренних сонных артерий. Благодаря своевременному лечению врачи предотвратили у пациента ишемический инсульт.

Как сообщили в пресс-службе медицинского учреждения, мужчина переехал в Тюмень с севера региона. Во время диспансеризации врачи диагностировали у него закупорку тромбом одной из внутренних сонных артерий. Кровь не поступала в головной мозг, из-за кислородного голодания у пациента ухудшились память и внимание, снизилось зрения на одном глазу. В перспективе это могло перейти в обширный ишемический инсульт.

После осмотра нейрохирургом и дополнительных исследований мужчину госпитализировали. Пораженным оказался участок артерии длиной около 6 см – реконструировать сосуд было невозможно. Пациенту выполнили высокотехнологичную операцию – хирургическим путём через небольшое отверстие в черепе соединили ветвь наружной сонной артерии со средней мозговой артерией и таким образом направили кровоток в обход закупоренного сосуда.

Нейрохирург Сергея Дерябин прокомментировал, что наложение микрососудистого шва – технически сложная процедура. Кровеносные сосуды диаметром около миллиметра врачи соединяют под микроскопом при помощи микроинструментов.

В результате удачно проведенной операции кровоснабжение головного мозга восстановилось, к пациенту постепенно вернулось зрение, прошли и другие неприятные симптомы хронической ишемии. В настоящее время он выписан из стационара и находится на амбулаторном наблюдении.

Отметим, методику наложения микрососудистого анастомоза в ОКБ №2 применяют с 2017 года. За это время операцию провели уже 40 пациентам. Во всех случаях удалось избавиться от сопутствующих гипоксии головного мозга проблем.