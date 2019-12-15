Памятник труженикам тыла открыли в Боровском

Фото: Официальная группа Тюменского муниципального района "ВКонтакте"

Уникальный памятник труженикам тыла открыл в самом крупном муниципальном образовании Тюменского района, поселке Боровский, в преддверии 75-й годовщины Великой Победы, рассказали в пресс-службе главы администрации района.

В лицах, запечатленных на памятном знаке, старожилы Боровского узнают своих родных, знакомых, соседей. Барельеф возведен в сквере по улице Максима Горького рядом с памятником воину-освободителю по инициативе ветеранов и при поддержке администрации поселка и местной думы.

В создании барельефа принял участие тюменский архитектор Роман Кальнин. Его творческая группа изучила материалы об истории Боровского в годы войны Великой Отечественной войны. За основу изображений на барельефе художники взяли фотографии конкретных жителей поселка, трудившихся во имя Победы.

Сейчас в Боровском живут 87 тружеников тыла. Собравшиеся на церемонии открытия барельефа минутой молчания почтили память павших в годы войны и умерших уже в мирное время тружеников тыла.

По данным Совета ветеранов, 540 жителей района с гордостью носят звание "труженик тыла". В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Тюменском районе им установили почти четыре десятка памятных знаков.