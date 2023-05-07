Тюменцы могут посетить лекцию о фильмах, созданных во время Великой Отечественной войны

9 мая с 11 часов тюменцев приглашают на лекцию и кинопросмотр советских фильмов, созданных в годы Великой Отечественной войны. Показ состоится на уличной площадке "Конторы пароходства". Вход бесплатный.

Команда мультицентра на набережной подготовила серию событий: с 11:00 до 12:00 состоится просмотр фильма "Свадьба" (1944), с 13:00 до 15:00 — "Маскарада" (1941), с 17:00 до 18:30 — "Небесного тихохода" (1946), с 19:00 до 20:30 — "Сердца четырех" (1941).

В 15:00 всех желающих ждут на лекцию "Советское кино в годы Великой Отечественной войны" от преподавателя истории кино Натальи Соколовой. Она расскажет, как искусство помогало людям в те годы, и как эта эпоха отразилась в создании фильмов, сообщает Мегатюмень.

— Искусство живет и помогает людям в любые времена, поэтому нам интересно рассмотреть эту тему с разных сторон. В прошлом году мы обсуждали живопись в военное время, а в этом выбрали тему кинематографа, — рассказала Анастасия Зыкова, руководитель уличной площадки и продюсер событий "Конторы пароходства".