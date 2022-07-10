Еще один памятник участникам Великой Отечественной войны появился в Голышмановском районе

В малой деревне Оськина установили памятник участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Это сделано по инициативе местных жителей.

Идею начали реализовывать с 2018 года на месте старого парка. Активисты расчистили территорию, огородили её и установили рукотворный памятник. Такой социальный проект "Неугасимая память поколений" разработала инициативная группа "Патриоты".

- Средства на благоустройство прилегающей территории мы выиграли на грантовом конкурсе поддержки гражданских инициатив, организованном благотворительным фондом "Наше время", - рассказала руководитель этого соцпроекта Светлана Сидоренко. - Проложили дорожку и установили доски памяти с именами героев. Высадили кустарники и разбили клумбы. Теперь можно собираться здесь на патриотические мероприятия.

Из деревни Оськина на фронт призывали 70 человек, не вернулись домой 42, уточнила Комсомольская правда – Тюмень.