Тюменцы рассказали в подкастах истории своих предков-участников Великой Отечественной войны

Истории участников Великой Отечественной войны объединили в серию подкастов, состоящую из более чем 50 эпизодов. Спустя месяцы и годы рассказы фронтовиков, детей войны и тружеников тыла можно будет услышать благодаря воспоминаниям их родственников на голосамипрошлого72.рф.

22 июня, в День памяти и скорби, на сайте проекта "Голосами прошлого" появится серия подкастов с жителями Тюмени, которые поделились историями своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Пользователи сайта узнают о тяжёлых испытаниях, тоске по дому и надежде на победу, которую испытывали участники тех событий.

— Этот проект — важный шаг в сохранении памяти о подвигах наших предков. Формат подкаста, который привлекателен для молодежи, позволяет создать своеобразный мост между прошлым и настоящим. Это не просто истории, записанные в аудио формате, это живые рассказы, которые могут вдохновить и увлечь слушателей. Надеемся, так истории наших предков сохранятся и будут переданы следующим поколениям, — рассказала Валерия Иванова, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

К проекту может присоединиться любой желающий, у кого есть ценная информация о жизни того времени, сообщает КП-Тюмень.