Получить профессию турагента можно онлайн

Туристическое агентство "PRO.TOURISM" запустило онлайн-курс "SchoolProTourism", в рамках которого можно с нуля освоить профессию турагента всего за четыре недели. Уроки проводятся по согласованию в удобное для ученика время и включают три траектории обучения на выбор.

В рамках курса разработаны 12 тренингов в формате видеоуроков (3 видеоурока по отдельной теме в неделю) и размещены на платформе GetCourse. Курс создан профессионалами, каждый из которых работает в сфере туризма более 10 лет. Программа содержит большой объём практических и самых актуальных знаний. Занятия проводятся по согласованию в удобное для участника время.

Во время обучения участники познакомятся с правовыми аспектами туристского бизнеса, изучат различные используемые в туризме виды транспорта, узнают всё о различных видах туризма (пляжный, медицинский, экскурсионный).

Помимо этого, эксперты расскажут, как генерировать клиентов с помощью социальных сетей, где брать туристов, как проходит калькуляция туристских услуг, осветят классификацию объектов размещения и номерного фонда отелей и специфику услуг страхования в туризме, предоставят скринкасты по работе с основными поисковыми системами, разъяснят различия в типах виз и многое другое.

Также каждый участник получит классную авторскую подборку проверенных отелей по всем основным туристическим направлениям, имея которую можно начинать работать уже сейчас.

Значительную часть занятий составит практика. Вместе с опытными наставниками участники онлайн-школы пройдут полный цикл работы менеджера по туризму и прямо в процессе обучения смогут начать продавать путёвки! При этом обучение выстроено в развлекательном и доступном ключе: с множеством приятных сюрпризов и полезных знакомств. По итогам курсов каждый участник не только получит запасную профессию, которую можно окупить в самой ближайшей перспективе, но и научится путешествовать экономно, выгодно и с комфортом. А самые активные ученики получат шанс стать частью команды туристического агентства "PRO.TOURISM".

Узнать подробности и записаться на онлайн-обучение можно в аккаунте проекта в Instagram.