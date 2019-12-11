Клиенты Дом.ru могут выиграть толстовки в стиле Family look за поздравление с Новым годом

В преддверии нового года телеком-оператор "Дом.ru" и детский телеканал Jim Jam приглашают юных тюменцев и их родителей принять участие в онлайн-конкурсе, главный приз которого - фирменные толстовки в стиле Family look с персонажами любимых мультфильмов.

Чтобы выиграть один из пятидесяти семейных комплектов, достаточно быть подписчиком группы "Дом.ru" "Вконтакте" и с 9 по 22 декабря под конкурсным постом поздравить с Новым годом любого из героев мультсериалов "Боб-строитель", "Ангелина-балерина" или "Томас и его друзья". Авторам самого оригинального и веселого текста, по мнению создателей канала, и достанутся призы. Итоги будут подведены 23 декабря. Ознакомиться с правилами можно здесь.

"Новый год – время подарков и хорошего настроения, который большинство из нас предпочитает отмечать в кругу семьи и близких людей. Малыши загадывают желания, пишут письма Деду Морозу и ждут чудес. Папы и мамы, на время становясь волшебниками, стремятся исполнить их мечты. Мы с каналом Jim Jam подумали и решили, что подарки в этот праздник должны получить все: и взрослые, и дети, а потому запускаем конкурс на самое креативное поздравление любимого героя. Уверены, что комплект семейных толстовок не только согреет наших зрителей в холода, но и подарит хорошее настроение, а также станет отличным поводом сделать семейную фотосессию", - отмечает директор тюменского филиала "Дом.ru" Андрей Сурнин.

Jim Jam - канал для детей в возрасте от 1 года до 6 лет. В его эфире маленьких телезрителей ждут обучающие интерактивные постановки, кукольная и рисованная анимация, любимые мультфильмы "Томас и его друзья", "Пингу", "Боб-строитель", "Мончичи", "Ляпик едет в Окидо", "Зоосад", "Моя подруга Конни" и др. Мультсериалы объясняют детям, как вести себя: не обижать слабых, помогать близким, не лениться. В программу канала также включены программы, обучающие английскому языку. Канал доступен клиентам цифрового ТВ "Дом.ru TV" на 605 кнопке. Всего в сети оператора 18 детских телеканалов.