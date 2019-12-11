Тюменцев приглашают на гала-концерт с участием "Формейшн "Вера"

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Тюмени 15 декабря в ДК "Нефтяник" состоится Открытое первенство среди команд формейшн.

В программе мероприятия:

12:00 - открытое первенство среди команд формейшн.

19:00 - гала-концерт с участием Формейшн "Вера" и победителей первенства.

"Формейшн Вера" стала серебряным призером на чемпионате мира в Германии 7 декабря 2019 года. Команда выступала под композицию певицы Мадонны "Open the door, please" и уступила только немцам, формейшн Grün-Gold-Club Bremen.

В чемпионате мира по танцевальному спорту приняли участие 19 сборных. В финале за трофей боролись команды из Монголии, Австрии, Германии и России.

На гала-концерте "Формейшн Вера" сделает подарок всем жителям города и выступит с чемпионской программой. Билеты в кассах ДК "Нефтяник" и на сайте kto72.ru

Напомним, команда "Формейшн Вера" (Formation VERA) - семикратные чемпионы мира - победителями они становились в 2006, 2010, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 годы. Чемпионами Европы тюменцы становились в 2008, 2011, 2015, 2017, 2018 годах.