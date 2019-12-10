В Тюмени оштрафовали УК, проигнорировавшую заявки жильца

Прокуратура Ленинского округа Тюмени провела проверку в связи с обращением жительницы дома №23 по улице 50 лет Октября.

19 октября 2019 года тюменка дважды звонила в аварийно- диспетчерскую службу управляющей компании "Альтернатива", чтобы сообщить об отсутствии тепла из завоздушивания системы.

"Аварийно-диспетчерская служба обращения проигнорировала, заявки не зарегистрировала. В итоге жители вынуждены были самостоятельно спускать воздух", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В отношении УК "Альтернатива" было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23.3 КоАП РФ (нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами). В результате Государственная жилищная инспекция Тюменской области оштрафовала управляющую компанию на 75 тыс. рублей.