Владелец Porsche в Тюмени оплатил 51 штраф и заработал новый

15:25 30 октября 2024
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Фото ГАИ ТО

Сотрудники Госавтоинспекции в Тюмени с помощью системы  "Паутина" выявили злостного неплательщика штрафов за нарушения правил дорожного движения на своем Porsche, которые были зафиксированы дорожными камерами.

34-летний владельцу автомобиля пришлось на месте задержания заплатить за 51 нарушение ПДД 126 тысяч рублей с учетом исполнительского сбора судебных приставов.  При этом выяснилось, что  светопропускаемость стекол иномарки не соответствует установленным законом нормам, поэтому водитель привлечен к административной ответственности - уже за незаконную тонировку.

Теги: ГИБДД Тюменской области , штрафы
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