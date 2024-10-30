Владелец Porsche в Тюмени оплатил 51 штраф и заработал новый

Фото ГАИ ТО

Сотрудники Госавтоинспекции в Тюмени с помощью системы "Паутина" выявили злостного неплательщика штрафов за нарушения правил дорожного движения на своем Porsche, которые были зафиксированы дорожными камерами.

34-летний владельцу автомобиля пришлось на месте задержания заплатить за 51 нарушение ПДД 126 тысяч рублей с учетом исполнительского сбора судебных приставов. При этом выяснилось, что светопропускаемость стекол иномарки не соответствует установленным законом нормам, поэтому водитель привлечен к административной ответственности - уже за незаконную тонировку.