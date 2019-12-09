Тюменский школьник исследовал сибирские корни авиаконструктора Туполева

Фото: Литературно-краеведческий центр

В Литературно-краеведческом центре свое краеведческое исследование представил ученик школы №42 Евгений Бондарев. Девятиклассник изучил сибирские корни авиаконструктора Андрея Туполева.

Евгений рассказал, что когда он составлял свое родословное дерево, то узнал, что родная сестра его прабабушки вышла замуж за чиновника по фамилии Туполев. По семейной легенде, чиновник был из семьи, родственно связанной со знаменитым ученым.

Евгений составил генеалогическое древо Туполева до шестого колена, и оказалось, что предки авиаконструктора имеют непосредственное отношение к Сибири, Сургуту и Тобольску.

"Чтобы найти достоверные источники, Евгений изучил материалы Тобольского, Сургутского, Томского, Тюменского архивов, работал с метрическими книгами церквей Тобольска и Сургута, посетил музей ПАО "Туполев" в Москве", — рассказали в Литературно-краеведческом центре.

Евгений Бондарев занимается краеведением с пятого класса. Школьник — неоднократный призер краеведческих конкурсов различного уровня, а помогает и вдохновляет его на новые исследования его мама — Виктория Леонидовна.