Библиотека имени Менделеева проводит конкурс "#ТвояТюмениЯ"

Конкурс "#ТвояТюмениЯ" проводится в рамках реализации регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Прием заявок на участие в региональном конкурсе детского литературного творчества открыт: до 30 июня приносите творческие работы в любую библиотеку юга Тюменской области.

Участниками могут стать все желающие от 10 до 17 лет, представившие авторские стихи, рассказы, сказки, комиксы, аудио- и видеоподкасты, написанные и озвученные на русском языке, объединённые темой прошлого, настоящего и будущего региона.

Конкурс проводится в возрастных категориях 10–14 лет и 15–17 лет по двум направлениям: "Литературное творчество": сказки, произведения малой формы, поэзия, и "Медиатворчество": комиксы, аудио- и видеоподкасты, тихие книги. Требования к работам здесь.

Центральные муниципальные библиотеки к 1 августа определят финалистов "#Твоей Тюмении". Победителей и призеров конкурса объявим 27 октября на торжественной церемонии награждения в Тюменской областной научной библиотеке.

Работы всех участников можно будет смотреть и читать на портале твоятюмения.рф, а творчество финалистов опубликуем в сборнике "#ТвояТюмениЯ. Старт в большую литературу".