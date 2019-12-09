Врачи дают тюменцам советы по защите от вирусов

Теплая зимняя погода способствует распространению вирусов, поэтому врачи рекомендуют тюменцам не забывать о мерах профилактики ОРВИ и гриппа.

Как отметила врач поликлиники №12 Лариса Андросова, синоптики обещают теплый декабрь, поэтому ожидается распространение таких инфекций как ОРВИ, грипп, а также осложнений, как пневмония.

"Защитить себя можно прививкой. Вакцинация уже закончилась, но эпидемия не началась, поэтому пока желающие еще могут поставить прививку. Кроме прививки от гриппа, которая ставится ежегодно, есть еще вакцинация от пневмококковой инфекции. Такую прививку ставят раз в пять лет, чтобы избежать самых страшных осложнений от гриппа. Особенные показания для этой вакцинации – у людей с хроническими бронхитами, астмой, ишемией, гипертонией", - сообщила врач.

Защитить от инфекций помогут фитонциды. Лук и чеснок помогут создать барьер от инфекции, но это лишь мера профилактики, а не способ лечения. Для лечения предусмотрены свои методы и противовирусные препараты. В межсезонье следует пить витамины: аскорбиновую кислоту, комплексы. Однако необходимо проконсультироваться у врача, пишет "Тюменская область сегодня".

Кроме того, медики советуют в период обострения инфекций избегать массовых скоплений людей: мыть не только руки, но и лицо после посещения людных мест, а также стирать одежду.