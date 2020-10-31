Как укрепить организм без лекарств и витаминов - четыре совета иммунолога

Укрепить иммунитета можно и нужно без лекарств, витаминов и различных "бабушкиных" рецептов. Всем, кто хочет иметь хорошее здоровье, нужны полноценный сон, умеренные физнагрузки, правильное питание и отказ от вредных привычек, считает иммунолог Инна Фликовская.

Полноценный сон

Взрослому человеку нужно спать 7-9 часов в сутки, детям и подросткам – 10-13. Сон помогает восстанавливаться и набирать силы для борьбы с вирусами. От постоянного недосыпа эффективности работы иммунной системы падает на треть.

Умеренные физнагрузки

Физические нагрузки очень важны. Во время активной тренировки температура тела может повышаться до 38 градусов, а при таком значении бактерии и вирусы, попавшие в организм, погибают. Бег, плавание, ходьба, аэробика укрепляют дыхательную и сердечно-сосудистые системы. Однако физнагрузки должны быть дозированными. Для взрослых, в том числе людей старше 65 лет, – по 2-2,5 часа два раза в неделю, для детей – 60 минут 3-4 раза в неделю.

Отказ от вредных привычек

Они снижают сопротивляемость организма. У курильщиков и тех, кто злоупотребляет алкоголем, высок риск инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательной системы.

Правильное питание

Ешьте больше овощей и фруктов, белковую нежирную пищу, курицу, морепродукты, яйца, бобы и фасоль, кисломолочные продукты, квашеную капусту, картофель, кабачки. Рацион должен быть сбалансированным и разнообразным, только тогда можно будет говорить об укреплении иммунитета. ну и не забывайте о чесноке - он обладает противовирусным свойством, стимулирует иммунную систему и убивает различные виды бактерий, напоминает "АиФ - Западная Сибирь".